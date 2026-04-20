Благодійний MHP Run4Victory збирає кошти на протезування військових: маршрути забігу центром Києва

16-17 травня відбудеться благодійний MHP Run4Victory Київ марафон. Уперше від початку повномасштабної війни маршрут пролягатиме центральними вулицями столиці. Символічна ідея забігу середмістям – показати незламність та волю до життя в часи війни.

100% зібраних коштів з реєстрацій та донатів організатори передають до Protez Foundation на протезування ветеранів.

Реєстрація на марафони MHP Run4Victory 2026 відкрита — обирайте дистанцію.

До забігу готуються також ветерани МХП, які стали на захист країни. Під час участі у бойових діях отримали поранення, пережили важкі операції, реабілітацію та відновлення та день за днем вчаться жити у нових реаліях, працювати, тренуватися та підтримувати себе та побратимів.

Наші учасники біжать разом, щоб підтримати відновлення тих, кому це сьогодні потрібно найбільше.

Маршрути та дистанції марафону

Долучитися до MHP Run4Victory Київ марафон зможе кожен бажаючий — від початківця до марафонця, дистанції є під будь-яку фізичну підготовку:

42 км — класичний марафон для досвідчених бігунів

21 км — півмарафон для підготовлених учасників

10 км — на витривалість

5 км та 2 км — для першого старту та благодійної участі

500 м — інклюзивна дистанція "Люди Титани"

500 м — pet-friendly дистанція (усі дистанції дружні до тварин, тож можна бігти та допомагати разом з хвостиком)

онлайн-дистанція — щоб бігти разом попри відстань в Україні та закордоном

безкоштовні дитячі старти на 500 м, 300 м і 100 м.

"Маршрути MHP Run4Victory пролягають центральними вулицями столиці та охоплюють знайомі багатьом локації. Ми намагалися зробити їх зручними й доступними для учасників із різним рівнем підготовки. Кожен може долучитися у своєму темпі й зробити свій внесок у відновлення захисників", — зазначив Павло Мороз, директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП

Старти відбуватимуться з 9:05 з бігового містечка від НСК "Олімпійський" 16 та 17 травня. Повна марафонська дистанція (42 км) складається з чотирьох кіл. Півмарафон (21 км) – два кола. Одне коло – 10 км.

Маршрут проходитиме вулицями Жилянською, Саксаганського, через Галицьку площу та Берестейський проспект з розворотом поблизу парку ім. Івана Багряного. Короткі дистанції проходитимуть по вулиці Саксаганського.

Як долучитися до MHP Run4Victory

Перейдіть на сторінку марафону . Оберіть дистанцію (2/5/10/21/42 км, Рet-friendly дистанція 500 м, і дитячі забіги (100/300/500 м), онлайн та інклюзивна — "Люди Титани". Зареєструйтесь та виходьте на старт у центрі Києва або долучайтеся онлайн в Україні чи за кордоном.

Також можна долучитися донатом.

Для корпоративних команд від 10 учасників діє знижка 15%. Щоб отримати — пишіть [email protected]. Участь для дітей, військових, ветеранів і людей з інвалідністю — безкоштовна, реєстрація: [email protected]

Реєструйтеся та зробіть внесок у відновлення!