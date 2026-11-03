Благодійний фонд BTN Foundation підтримав Третю українську конференцію з адаптивного футболу

У Львові відбулася Третя українська конференція з адаптивного футболу, яку щороку організовує благодійне товариство Shakhtar Social. Благодійний фонд BTN Foundation долучився до події як партнер.

Програма конференції охопила різні вектори: розвиток та популяризація адаптивного спорту, розвиток ініціатив та роль бізнесу, інструменти адаптації ветеранів та підсумки Чемпіонату України з ампфутболу. Цьогоріч до обговорення долучилися й іноземні партнери з данської організації FANT, які розповіли про дворічну співпрацю Данії та України в цьому напрямі.

Ампфутбол в Україні помітно росте, тому головним питанням для нього стає перехід від окремих ініціатив до сталої системи, де ветерани та цивільні з ампутаціями матимуть постійну можливість тренуватися в різних регіонах. Цій темі присвятили першу панельну дискусію, де практичний досвід роботи в адаптивному спорті представили головний тренер "Шахтар Сталеві" Богдан Білько та директор Shakhtar Social Андрій Бабешко, а позицію бізнесу озвучив підприємець та IT-інвестор Роман Балашов.

Значна частина розмови стосувалася BTN:Start. Проєкт створює локації, де учасники регулярно тренуються під наглядом фахівців і отримують психологічну підтримку. Перша локація запрацювала в Ірпені, друга в Білій Церкві, а наступну команда готує в Білогородці. Регулярні тренування в громадах поступово розширюють коло гравців і тренерів, на яке надалі може спиратися весь напрям.

"У спорті результат складається з місяців регулярної роботи, протягом яких гравці тренуються щотижня, а довкола майданчика поступово з'являється спільнота. Бізнесу варто підтримувати проєкти з сильною командою та планом розвитку. Приклад BTN показує, що масштабування починається з локації, де модель перевірили на практиці, після чого її можна переносити в інші міста з урахуванням особливостей кожної громади" , — зазначив Роман Балашов, підприємець та IT-інвестор.

Третій рік поспіль конференція збирає спільноту, що розвиває ампфутбол в Україні. Для порівняно молодого напряму така щорічна зустріч має велике значення, адже дає змогу обмінюватися досвідом і бачити, як змінюється ситуація в різних регіонах країни.