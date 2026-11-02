BETON підтримав вечір професійного ММА BFL PRO MMA 3 у Києві

17 жовтня у київському Stereo Plaza промоутерська компанія BFL PRO провела вечір змішаних єдиноборств BFL PRO MMA 3. Генеральним спонсором події виступило ТОВ "СІТІКОД" (бренд BETON).

Головною подією вечора став перший в історії BFL поєдинок за титул чемпіона ліги у легкій вазі до 70,3 кг, у якому зустрілися українці Іван Курелару та Олександр Федонов. Після напруженого першого раунду Курелару перехопив ініціативу та в другому раунді достроково завершив бій задушливим прийомом, здобувши чемпіонський пояс BFL.

Загалом кард вечора склали 12 поєдинків, три з яких пройшли за правилами аматорського ММА. Ще два бої стали півфіналами Гран-прі The Forge Series за участю чотирьох молодих бійців, де перемоги здобули Максим Шевченко та Вадим Сіроштан. Вони зустрінуться між собою у фіналі, переможець якого отримає професійний контракт з BFL.

У міжнародних поєдинках українські спортсмени зустрілися з іноземними суперниками, зокрема з Бразилії. Бразилець Деві Алмейда одноголосним рішенням суддів переміг Назарія Данилюка та став першим іноземцем, якому вдалося виграти на турнірах BFL. Одним з найяскравіших боїв вечора став виступ Олександра Гуляєва, якого непереможений бразилець Річард Мальхейро двічі ловив на больовий прийом на ногу, проте українець витримав тиск і здобув перемогу задушливим прийомом.

Наживо вечір відвідали 774 глядачі, а пряму трансляцію переглянула 31 тисяча людей.

"За рік BFL провели 4 класних івенти з ММА. Завдяки підтримці BETON ми змогли тричі зібрати STEREO PLAZA, дати шлях багатьом молодим хлопцям на The Forge Series, а в кінці року два українці зустрілися в поєдинку за пояс чемпіона BFL. У нас амбітні плани. Ми хочемо створити конкурентний промоушен, який ставатиме відправною точкою для українців до світових ліг" , — зазначив Микола Кравченко, засновник BFL PRO.

BETON уже не вперше підтримує вечори BFL. Єдиноборства — один із напрямів, з якими працює бренд: серед його партнерів є клуби, федерації та окремі спортсмени.

"Для BETON важливо бути там, де люди збираються заради живих емоцій і видовища, тому ми підтримуємо різні спортивні події в Україні, від масових турнірів до окремих вечорів. Вид спорту може бути будь-яким, адже головне відбувається в залі, де глядачі разом переживають кожен поєдинок. Вечори BFL створюють таку атмосферу" , — зазначив Роман Балашов, СЕО та власник ТОВ "СІТІКОД" (бренд BETON).

Наступні турніри з ММА BFL PRO планує провести у 2027 році в межах туру містами України. Одним із перших міст на початку року може стати Івано-Франківськ.

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