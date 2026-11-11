Адаптивний волейбол у Києві: благодійний фонд BTN Foundation підтримав новий майданчик

За підтримки благодійного фонду BTN Foundation у Києві на території Центру активного відпочинку "Азовець" відкрили майданчик для адаптивного волейболу з двома ігровими полями. Ветерани можуть тренуватися як у класичному форматі, так і у волейболі сидячи, який реабілітологи вважають оптимальним для людей з ампутацією. Ініціатива реалізовується спільно з ГО "Національний центр трансформації України". До ініціативи також долучилися ГО "Національна спілка військових журналістів України".

Волейбол сидячи реабілітологи вважають оптимальним видом спорту для людей з ампутацією. Учасники грають без милиць і протезів, тож ризик травм зводиться до мінімуму, а уражені ділянки тіла не отримують додаткового навантаження. Опанувати гру вдається навіть без попереднього досвіду, причому новачки доволі швидко виходять на професійний рівень. Активно займатися можна в будь-якому віці. Командний формат додатково сприяє соціальній адаптації та підтримує ментальне здоров'я ветеранів, адже гравці весь час підтримують одне одного.

Директор ГО "Національний центр трансформації України" Олексій Гончарук пояснює вибір дисципліни її командною природою.

"Волейбол — один із найпопулярніших видів спорту. Це командна гра, де кожен гравець має взаємодіяти з іншими, від чого залежить результат. Це дуже важливо для реабілітації ветеранів, коли на майданчику вони працюють як єдиний бойовий колектив. Отже, новий майданчик із двома полями для класичного волейболу і волейболу сидячи (паралімпійський варіант) сприятиме відновленню захисників України" , — зазначає Олексій Гончарук.

Для BTN Foundation підтримка майданчика на "Азовці" стала ще одним кроком у розвитку адаптивного спорту в Україні. Разом із Shakhtar Social фонд уже реалізує проєкт BTN:Start, у межах якого в Ірпені та Білій Церкві працюють тренувальні локації з футболу для людей з ампутацією.

Підприємець та IT-інвестор Роман Балашов звертає увагу на рівні умови, які створює гра сидячи, і на потребу в послідовній підтримці таких дисциплін.

"Волейбол сидячи дає людині після ампутації можливість грати на рівних, адже на майданчику всі перебувають в однакових умовах і результат визначає злагодженість команди. Для ветеранів таке відчуття рівності багато значить, бо воно допомагає повернути впевненість у власних силах. Розвиток адаптивного волейболу потребує системної підтримки від бізнесу та громадянського суспільства, тож кожен новий майданчик наближає цей вид спорту до тих, хто лише шукає свій шлях до відновлення" , — говорить Роман Балашов .

Ініціатива не обмежиться однією локацією: наступні два майданчики плануються у "Всеукраїнському лікувально-реабілітаційний центрі "Циблі"" та в Голосіївському парку імені М. Рильського.