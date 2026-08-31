7 думок, які пояснюють майбутнє війни технологій: найкращі тейки подкасту "Покоління МілТех" від BTN Foundation та ФТСУ

Як спортивний азарт кіберзмагань і дрон-перегонів перетворюється на реальні оборонні технології, чому кіберзмагання та FPV-перегони стали кузнею кадрів для армії, і яким буде майбутнє війни технологій. На ці та багато інших тем говорить ведучий Юрій Громовий з гостями подкасту "Покоління МілТех", що виходить за підтримки благодійного фонду BTN Foundation.

За серпень на каналі вже доступні нові подкасти, а ми зібрали найцікавіші думки від гостей обох випусків.

"Подкаст "Покоління МілТех" цінний тим, що дає голос людям, які творять український MilTech просто зараз. Він показує технологічний спорт зсередини, з реальними завданнями та історіями. Що більше таких розмов виходить назовні, то швидше ця спільнота росте й притягує нових людей", — зазначають у BTN Foundation.

Епізод 2. Гість — Євген Владіміров, голова Національного комітету з кіберзмагань Федерації технологічного спорту України

Тейк 1. "Україні потрібні кіберарени так само, як і традиційні стадіони"

"В ідеальному світі нам потрібні кіберарени такі ж масові, як футбольні чи баскетбольні майданчики, яких збудовано сотні по всій країні. Це кіберполігони, куди може зайти будь-хто від азартного аматора до профі, щоб відточити навички захисту та атаки. У світі такі кіберполігони вже є базою цифрової безпеки держави. Ми маємо будувати їх в Україні вже зараз".

Тейк 2. "Технологічний спорт — це вища ліга, де гартується цифровий спецназ"

"Лекції та класичні сертифікати не готують до реального бою. Саме технологічний спорт та кіберзмагання у форматі CTF дають те, чого немає у підручниках. Йдеться про стресостійкість, швидкість реакції та вміння працювати в команді під час реальної атаки. Це спортивний конвеєр, який формує кадровий резерв для оборони країни".

Тейк 3. "Кіберзмагання — це найдешевший полігон для тестування оборонного софту"

"Для розробників технологічний спорт відкриває унікальну можливість перевірити свої інструменти у жорстких, але контрольованих умовах. Провести змагання і дати сотні вмотивованих учасників зламати твій софт набагато дешевше і швидше, ніж виявляти ті самі помилки вже під час ворожого удару по реальних мережах".

Тейк 4. "У кібервійні немає вихідних. Нас рятують не меморандуми, а живий нетворк"

"Коли ворог атакує наші енергомережі чи банки, паперові меморандуми про співпрацю не працюють. Працюють горизонтальні зв'язки. Головна цінність технологічних турнірів у тому, що за сусідніми столами опиняються цивільний айтівець, військовий та безпекашник банку. Вони знайомляться через спортивний азарт, а завтра за один дзвінок вирішують критичну проблему на фронті чи в тилу".

Епізод 3. Гість — Євген, керівник компанії "Дефендер Дінамікс"

Тейк 1. "Майбутнє — це коли пілоти з Києва чи Львова змагаються, хто краще уразить ціль на території РФ"

"У мене є бажання, щоб, сидячи у відносній безпеці у Києві чи Львові, можна було проводити операції навіть не на нулі, а на території російської федерації. Щоб штучний інтелект сам знаходив ціль, а ми просто конкурували між виробниками та операторами, хто долетить і хто уразить".

Кадр з епізоду 3. Гість — Євген, керівник компанії "Дефендер Дінамікс"

Тейк 2. "FPV на швидкості 200 км/год — це наше "мале ППО""

"Коли ми почали робити FPV під так зване "мале ППО", де швидкість борта близько 200 км/год, пілоти сказали: "Яка оптика, які бомбери? Дайте нам ці маленькі FPV-шки, ми їх просто будемо ганяти". Це вибуховий драйв і зовсім інший рівень полювання на повітряні цілі".

Тейк 3. "Українські інженери живуть у позитивній "бульбашці безсоння""

"У мене в телефоні є кілька чатів із конструкторами. Думка прийшла об 11 вечора і до 3-ї години ночі ми обговорюємо рішення. Прокидаєшся вночі й вже розкручуєш ідею. Це наша особлива бульбашка, де у всіх горять очі і де народжується український MilTech".

Проєкти Федерації технологічного спорту України (ФТСУ) реалізуються за підтримки багодійного фонду BTN Foundation. Співпраця стартувала в 2026 році і від початку закладена як довгострокова. Фонд і федерація разом розвиватимуть технологічний спорт, відкриватимуть його новим спільнотам та підтримуватимуть проєкти, що поєднують спортивний розвиток із цінностями інклюзії, доброчесності та рівних можливостей.

Дивіться обидва випуски на YouTube-каналі Федерації технологічного спорту України: https://www.youtube.com/@fmtsu