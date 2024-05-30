14-річна українка стала наймолодшою чемпіонкою світу з боротьби ADCC World Championship 2024

14-річна українка, Єлизавета Дурнева виборола почесне перше місце та стала чемпіонкою світу на одному з найпрестижніших чемпіонатів світу з боротьби, грепплінгу та сабмішен файту ADCC World Championship 2024.

Єлизавета Дурнева посіла перше місце, змагаючись на одному килимі з багатьма топовими атлетами світу. 14-річна українка відважно боролася в своїй ваговій категорії, у віковій категорії 18+. Серед її суперниць були переможці багатьох європейських змагань, доросліші та досвідченіші на 10 років. Участь в чемпіонаті світу відбулася за підтримки відомого міжнародного консалтингового холдингу Apercon, який понад 10 років підтримує розвиток українського спорту та атлетів.

Надзвичайно видовищні були сутички за призові місця, обидві з яких Єлизавета завершила достроково, больовими обом суперницям у боротьбі у фіналах. Це друга перемога у професійному ешелоні греплінгу на міжнародному рівні, адже 4 травня Єлизавета посіла 1 місце на ADCC European Open 2024 та отримала можливість представляти Україну на чемпіонаті світу.

Єлизавета Дурнева - одна з найперспективніших українських молодих атлетів з бразильського джиу-джитсу, яка має високі досягнення на світовому рівні. Єлизавета представляє команду ZR Team Assosiation під керівництвом відомого Мастера Зе Радіоли та професора Марса Карвальо.

За плечима киянки перемога на трьох чемпіонатах світу з бразильського джиу-джитсу AJP Tour, перші місця на чемпіонатах України, Німеччини, Угорщини, Австрії, а також багаторазові золоті перемоги на чемпіонатах Європи International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, IBJJF.

Тепер Ліза наймолодша українка, яка посіла перше місце за всю історію змагань з 1998 року та підіймає український прапор на пʼєдесталі чемпіонату світу, в етері топових трансляцій в світі бразильського джиу-джитсу та грепплінгу.

"Дякую моїм батькам та тренерам за допомогу, мотивацію і наставлення, без вас це б не було можливим. Дякую моїй країні, моїм товаришам по команді та друзям, хто вірив в мене і підтримував! Це тільки початок, рухаємося вперед"- написала 14-річна чемпіонка в своїй сторінці, поділившись найяскравішими моментами сутичок з чемпіонату світу.