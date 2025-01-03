Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов підсумував рік для українського спорту

Олександр Свіщов, президент Федерації водного поло України

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов звернувся до вотерполістів і всіх українців із привітаннями з нагоди Нового року та Різдва Христового. Він наголосив, що 2024 рік був важким як для держави, так і для водного поло, але федерація зробила все можливе для розвитку цього виду спорту.

"Ми виступили на багатьох міжнародних змаганнях. Можливо, результати ще не такі, як би хотілося, але я впевнений, що у 2025 році нас чекають нові перемоги», – зазначив Свіщов

Також він подякував захисникам України та закликав продовжувати підтримувати Збройні сили України, наголосивши на важливості віри у спільну перемогу.

Привітання від спортсменів

Гравці національної збірної України також висловили свої побажання.

Чінгіз Агаджанов подякував за підтримку водного поло у складний час і побажав професійних здобутків та натхнення у 2025 році.

Олександр Дядюра, капітан збірної, наголосив на пріоритеті дитячого водного поло:

"Бажаю всім спортсменам ставити цілі та наполегливо працювати для їх досягнення. Разом ми наближаємо нашу спільну перемогу".

Гравчиня збірної Анастасія Зленко побажала миру та подальшого розвитку водного поло в Україні, особливо на Донеччині та в Краматорську:

"Нехай у 2025 році гімн України все частіше звучить на міжнародній арені після переможних матчів!".

Роман Грищук відзначив стійкість українців у найважчі часи та висловив бажання відновити водне поло у всіх регіонах України, зокрема в Маріуполі, Одесі та Краматорську.

Стратегічний розвиток водного поло

Олександр Свіщов наголосив на важливості створення дорожньої карти розвитку водного поло в Україні в новому 2025 році. На позачерговій конференції у Львові визначили пріоритети розвитку дитячо-юнацького спорту та залучення нових талантів.

"Ми повинні працювати над системним розвитком водного поло, щоб кожен фахівець долучився до цієї справи", зазначив президент ФВПУ.

У 2024 році Олександр Юрійович Свіщов отримав низку відзнак, зокрема "30 років Незалежності України" за розвиток спортивного потенціалу та нагороду Міністерства оборони за волонтерську підтримку ЗСУ.