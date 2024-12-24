Григорій Козловський та ФК "Рух" отримали відзнаку від Кирила Буданова

Григорій Козловський - засновник і почесний президент ФК "Рух" (Львів)

Футбольний клуб "Рух", засновником і почесним президентом якого є Григорій Козловський, отримали подяку та грамоту від Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, начальника ГУР МО України Кирила Буданова за підтримку дітей військовослужбовців, які залишилися без опіки через російський напад.

Відзнака була надана за участь клубу в проєкті "Люди майбутнього", до якого підопічні Григорія Козловського приєдналися в квітні цього року, ставши першим в Україні клубом, що долучився до цієї важливої ініціативи.

"Ми раді, що наш клуб має змогу бути частиною таких важливих соціальних ініціатив. Це наша відповідальність – підтримувати тих, хто цього потребує, особливо дітей військових, які залишилися без батьківської опіки. Спільно з Координаційним штабом ми плануємо реалізувати ще більше проєктів, які допоможуть подарувати дітям радість та надію на краще майбутнє", – зазначив засновник ФК "Рух" Григорій Козловський.

Григорій Козловський та ФК "Рух" у рамках співпраці активно долучались до заходів з соціальної реабілітації дітей військових та організовували підтримку для тих, хто залишився без батьківської опіки через війну. Важливим кроком стала також участь клубу в благодійних ініціативах для підтримки медичних закладів, зокрема перерахунок 2 мільйонів гривень на потреби лікарень Львова. Це гроші отримані від святкування прийдешнього нового року у готельно-відпочинковому комплексі Emily Resort.

Цього року частина коштів була спрямована на Львівський обласний госпіталь ветеранів війни, Центр дитячої медицини та лікарню "Охматдит", кожен з яких отримав по мільйону гривень для покращення умов надання медичних послуг.

Григорій Петрович Козловський зазначив: "На жаль, війна продовжується, і ми не можемо залишатися осторонь. Наше завдання — підтримувати наших захисників, які борються за наше майбутнє, та допомагати тим, заради кого ми це робимо — нашим дітям".

Лише за минулий рік команда Григорія Козловського, включаючи ФК "Рух" та готельно-відпочинковий комплекс Emily Resort, передала 24 мільйони гривень на різні благодійні цілі.