16-річна Василенко пробилася до основної сітки Контендера U-19 в Іспанії

16-річна українка Вероніка Василенко успішно відіграла кваліфікаційний турнір WTT Youth Contender Platja D'Aro-2024 з настільного тенісу, який проходить в Іспанії, та вийшла до основної частини змагань U-19.

У фіналі кваліфікації вона здолала іспанку Лауру Форте — 3:1.

На Контендері зібрані багато тенісистів з Іспанії, але є й дуже сильні спортсмени з Франції, Німеччини, Швеції, Італії, Румунії.

WTT Youth Contender Platja D'Aro-2024

Фінал кваліфікації

Іспанія, 14 травня

Вероніка Василенко — Лаура Форте (Іспанія) 3:1 (6:11, 11:7, 11:8, 11:7)

Наступна зустріч Вероніки буде проти Марії Берсози з Іспанії, яка на турнірі є шостою за рейтингом тенісисткою. Матч розпочнеться об 11:00 за київським часом, 15 травня.

Також Василенко заявлена у свою вікову категорію – для 17-річних тенісисток, поєдинки в якій розпочнуться завтра. Крім того, чекаємо на ігри за участю українця Вадима Лунєгова у віковій категорії до 11 років.

Нагадаємо, українські кадети Давид Дробов та Діана Дідух стали медалістами міжнародного турніру з настільного тенісу, який відбувся у Бельгії, у віковій категорії до 11 років.

Раніше українка Вероніка Матюніна виграла у змаганнях змішаних пар U-19 на турнірі з настільного тенісу WTT Youth Star Contender Podgorica-2024, який проходив у чорногорській Подґоріці.