Одіозний російський коментатор та ще низка пропагандистів потрапили під санкції ЄС
Одіозний російський коментатор та пропагандист Дмитро Губернієв потрапив під санкції Євросоюзу.
Про це повідомила Рада ЄС.
Його включено до санкційного списку разом з журналістом та пропагандистом Павлом Зарубіним та телеведучою Катериною Андрєєвою.
Тепер для них закрито в'їзд до країн ЄС, а всі рахунки в європейських банках будуть заблоковані (за наявності).
У документі зазначається, що Губернієв є публічною особою, яка використовує свою медійну впізнаваність для поширення російської державної пропаганди та підтримки воєнних дій Росії проти України.
Згідно з позицією ЄС, він відкрито підтримував анексію Криму у 2014 році, а також був одним із ведучих масових заходів у Москві, спрямованих на підтримку війни, зокрема мітингу на стадіоні "Лужники" у березні 2022 року. Крім того, він неодноразово брав участь у публічних заходах, присвячених діяльності російського керівництва та збройних сил.
Також наголошується, що у 2024 році Губернієв входив до числа довірених осіб Володимира Путіна під час президентських виборів у Росії.
У рішенні Ради ЄС зазначено, що його діяльність розцінюється як така, що сприяє інформаційним маніпуляціям, підриває демократичні процеси та підтримує збройний конфлікт, який загрожує безпеці та стабільності в Україні та Європейському союзі.
Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту ще у 2022 році закликало ввести санкції проти Губернієва та ще низки пропагандистів.