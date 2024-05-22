Є шанс пробитися в мейн-тур: Бойко здобув перемогу на старті турніру Q School зі снукеру

Український снукерист Юліан Бойко з перемоги над англійцем Джеймсом Барретом у другому раунді стартував на турнірі Q School 2024.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1. Українець зумів зробити два брейки, один з яких — сотенний. (113 у третьому фреймі, 66 — в п'ятому).

На стадії 1/8 фіналу Бойко зустрінеться з естонцем Андресом Петровим.

Зазначимо, що Q School — це щорічна серія із 4 змагань серед снукеристів-аматорів. За результатами кожного турніру чотири півфіналісти отримають путівки у професіональний тур.

Раніше ми повідомляли, про перемогу Кайрена Вілсона на найпрестижнішому змаганні року — чемпіонаті світу.