Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Є шанс пробитися в мейн-тур: Бойко здобув перемогу на старті турніру Q School зі снукеру

Владислав Уткін — 22 травня, 16:48
Є шанс пробитися в мейн-тур: Бойко здобув перемогу на старті турніру Q School зі снукеру

Український снукерист Юліан Бойко з перемоги над англійцем Джеймсом Барретом у другому раунді стартував на турнірі Q School 2024.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1. Українець зумів зробити два брейки, один з яких — сотенний. (113 у третьому фреймі, 66 — в п'ятому).

На стадії 1/8 фіналу Бойко зустрінеться з естонцем Андресом Петровим.

Зазначимо, що Q School — це щорічна серія із 4 змагань серед снукеристів-аматорів. За результатами кожного турніру чотири півфіналісти отримають путівки у професіональний тур.

Раніше ми повідомляли, про перемогу Кайрена Вілсона на найпрестижнішому змаганні року — чемпіонаті світу.

снукер Юліан Бойко

снукер

Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру
Визначився перший фіналіст сенсаційного ЧС зі снукеру
Український снукерист Казаков не зміг подолати перший раунд кваліфікації чемпіонату світу
Український снукерист Бойко розгромно вилетів на старті чемпіонату світу
15-річний снукерист із Шепетівки став призером чемпіонату Європи

Останні новини