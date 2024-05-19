Вінниця перемогла Копенгаген та здобула 7 місце на турнірі з хокею на траві в Хорватії

Вінниця здобула перемогу над Копенгагеном у матчі за 7 місце на турнірі "EuroHockey Club Trophy II" у Загребі (Хорватія).

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Голами у складі української команди відзначились Дем'ян Мазуркевич та Дмитро Андрєєв.

Зазначимо, що на турнірі взяли участь 8 команд, які були поділені на два квартети. За результатами трьох матчів групового етапу були визначені фіналісти та учасники поєдинків за 3, 5 та 7 місця. Вінниця посіла останню сходинку в групі, тому була вимушена змагатися у найменш престижному матчі плей-оф.

Турнірна таблиця