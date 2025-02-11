Допомагала окупантам: в Україні засудили чемпіонку світу з сумо

Колишню українську спортсменку, чемпіонку світу з сумо, яка підтримувала військових Російської Федерації заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У суді прокурори довели, що після повномасштабного вторгнення РФ до України спортсменка організувала та очолила волонтерський рух у Криму. Неодноразово закуповувала дизельні генератори, рації, тепловізори та інших ресурсів для російських військових, які вели бойові дії проти України у місті Бахмут.

Також жінка неодноразово виступала у пропагандистських медіа з підтримкою дій Росії. Зокрема, заявляла про необхідність допомоги армії РФ у проведенні так званої "СВО" та "захисту півострова від ЗСУ".

Імовірно, йдеться про 38-річну Ольгу Давидку, яка у 2014 році підтримала анексію Криму. Згодом вона прийняла громадянство Росії та завершила виступи за збірну України з сумо. Давидко стала першою в історії України чемпіонкою світу з сумо (2008 рік).