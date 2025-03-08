Черговий камбек Робертсона та довгоочікуваний фінал Бінгема: визначилися фіналісти World Grand Prix

У Гонконзі завершується World Grand Prix – рейтинговий снукерний турнір, в якому беруть участь гравці з найвищим сезонним рейтингом. Лишилося зіграти останній, найголовніший поєдинок – фінал. А напередодні учасники, 4 гравці, кожен з яких свого часу ставав чемпіоном світу, вирішували, хто ж побореться за трофей.

Черговий камбек Робертсона

Ніл Робертсон (№ 6 у сезонному рейтингу) у чвертьфіналі здобув перемогу над Сяо Годуном, вигравши чотири завершальні партії поспіль – з 1:4 зробив 5:4.

Щось подібне сталося і в поєдинку австралійця проти Шона Мерфі (№10). А сам матч видався бойовим, напруженим і драматичним… Робертсон зі старту намагався приголомшити суперника, оформивши дві сотенні серії поспіль. Але Мерфі не знітився і зумів збити наступальний потужний натиск Ніла. Англієць грав досить агресивно, змушуючи Робертсона помилятися. Звісно, сам він теж грав не ідеально. Але, на відміну від Ніла, майже не вибачав йому помилок. Тому до перерви зумів зрівняти рахунок за допомогою двох півсотенних серій.

Після відпочинку малюнок гри не змінився: той, хто починав велику серію, вигравав і фрейм. Першим це зробив Робертсон, однак Мерфі продовжував грати гостро, йшов на несподівані удари, і це принесло свої плоди: Шон опинився в кроці від перемоги в матчі – 5:3. І от тут Ніл знову проявив свої вольові якості.

У двох партіях він не дав змоги набрати супернику бодай одне очко, а сам нехай і з не дуже великими брейками (55 і 66 очок), але зрівняв рахунок. Причому шанси супернику давав! Наприклад, у 10-й партії не забив фрейм-бол, і Мерфі потрібно було просто забиті кулі, що лишалися на столі. Шон схибив – і поплатився за свій промах.

Це стало фактично нокаутом. Бо у вирішальному фреймі Ніл набрав 3 очка, помилився – а Мерфі знову не скористався "подарунком", тож Робертсон підійшов до столу та оформив свій третій сенчурі в матчі – 6:5!

Зазначимо, що в шести виграних партіях Ніл зробив по три сотенні та півсотенні серії, дозволивши супернику в них набрати в сумі тільки 6 очок. Мерфі свої партії також вигравав за допомогою серій: на його рахунку сенчурі та 4 півсотенні серії.

Додамо, що окрім виходу у фінал World Grand Prix, на кону був посів на майбутньому чемпіонаті світу. Ніл переміг і піднявся на 13-й рядок "посівного" рейтингу, тобто тепер він точно уникне кваліфікаційного турніру. Мерфі поки що лишається на 17-й позиції…

Ніл Робертсон Getty Images

Довгоочікуваний фінал Бінгема

У поточному сезоні Джадд Трамп (№1) виграв два титули та ще два рейтингових фінали програв. Водночас Стюарт Бінгем (№28) вперше в сезоні пробився у півфінал. А у фіналах не грав із сезону-2018/19! Проте на World Grand Prix, схоже, знайшов свою гру. У Гонконзі ін обіграв Марка Вільямса, У Їзе та Марка Селбі – і до зустрічі з Трампом підійшов у повній бойовій готовності.

Вже перший фрейм обіцяв запеклу боротьбу. Він затягнувся аж на 36 хвилин, гравці по черзі отримували шанси та марнували їх. Врешті, коли на столі лишилися тільки три кольорові кулі, Джадд не забив фрейм-бол (останню синю), і Стюарт зачистив стіл – 72:58. Після цього суперники обмінялися сотенними брейками, а у четвертій партії Бінгем знову дочекався помилки Трампа, повів серію і, набравши 72 очка за підхід, на перерву пішов у статусі лідера – 3:1.

А після перепочинку Стюарт не дав оговтатися Трампу: отримавши можливість розпочати атаку, скористався нею, зробивши ще одну півсотенну серію. Становище Джадда стало критичним: 1:5 у матчі до шести виграних партій – це фактично вирок. Втім, Трамп не здався без бою. Він зробив сенчурі, потім півсотенну серію – 3:5. Однак камбек зробити йому не вдалося. У наступній партії гравці знову мали обопільні шанси, та краще скористався своїм Бінгем – 6:3.

A day he doubted would ever come again... Stuart Bingham ends a six-year wait for a ranking final! 👊#WorldGrandPrix pic.twitter.com/EPhyTzIXfm — WST (@WeAreWST) March 8, 2025

Що далі?

Перемога не лише вивела Стюарта в перший за шість років рейтинговий фінал. Завдяки заробленим призовим він стрибнув у сезонному рейтингу аж у топ-16, посунувши звідти Алі Картера. Тож Алістер може зосередитися на підготовці до чемпіонату світу. А Бінгем, незалежно від результату фінального поєдинку, точно зіграє на наступному турнірі.

Проте спершу все ж таки фінал World Grand Prix: Стюарт Бінгем (28) – Ніл Робертсон (6). Зустріч пройде у форматі до 10 виграних партій. Матч буде розбито на дві сесії. Перша розпочнеться о 07:00 за київським часом, друга – о 13:30. Обидві сесії наживо транслюватиме телеканал Євроспорт-1. Не пропустіть!