World Grand Prix: у півфіналах – тільки чемпіони світу

У Гонконзі наближається кульмінація престижного снукерного турніру – World Grand Prix. У ньому беруть участь найкращі гравці поточного сезону – ті, хто займають найвищі позиції у сезонному рейтингу. Напередодні були зіграні чвертьфінальні поєдинки, і за їхніми підсумками виявилося, що до півфіналів пробилися снукеристи, кожен з яких свого часу вигравав титул чемпіона світу.

Кінець серії Хіггінса і камбек Робертсона

Джон Хіггінс (№ 15 у сезонному рейтингу) прилетів до Гонконгу у статусі переможця попереднього рейтингового турніру – World Open. Тому в його активі було 8 поспіль виграних поєдинків, в яких він, зокрема, переміг і обох фіналістів останнього чемпіонату світу. Окрім того, чвертьфінал став для шотландця рекордним, 147-м на рейтингових турнірах.

А ще на момент початку поєдинку саме Хіггінсу належала найкраща серія на турнірі – 143 очка (до речі, бонус за найбільший брейк становить 10 тисяч фунтів). Тому не дивно, що Джон мав на меті лише перемогу. Щоправда, і його суперник, Шон Мерфі (№10), теж розраховував на вихід у півфінал.

Нагадаємо, що чвертьфінали на World Grand Prix грають до п’яти перемог, тому після четвертої партії передбачено 15-хвилинну перерву. І до відпочинку біля столу була абсолютно рівна боротьба. Ініціативу захопив Хіггінс, вигравши перший фрейм за допомогою пів сотенної серії, а потім – і третій. Мерфі не відпускав суперника, зрівнюючи рахунок. Причому перед перервою йому вдалося повторити досягнення шотландця – він набрав 142 очки за підхід. І відпочинок пішов на користь англійцю. По перерві Шон взяв два фрейми поспіль, Хіггінс скоротив відрив за допомогою знову ж таки пів сотенної серії. Однак у наступній партії Мерфі зробив ще один сенчурі – 5:3.

Ніл Робертсон (№6) до матчу проти Сяо Годуна (№3) на турнірі програв лише один фрейм. Мабуть, тому початок чвертьфіналу став приголомшуючим для австралійця. Сяо за допомогою двох півсотенних серій захопив лідерство – 2:0. Ніл відповів брейком у 92 очки, проте китаєць все ж пішов на перерву лідером – 3:1. А під час відпочинку Робертсон, мабуть, зробив роботу над помилками. Бо всі побачили зовсім іншого Ніла. Він зробив 3 серії "60+" і сенчурі, два фрейми вигравши "всуху", а ще удвох дозволив набрати супернику в сумі 24 очки – 5:3.

Такі різні ювілеї

Джадд Трамп (№1) мав зайвий день відпочинку, оскільки його суперник по чвертьфіналу, Джек Лісовський, знявся з турніру з особистих причин. Водночас Хосейн Вафаей (№33) напередодні провів виснажливий поєдинок, після якого скаржився на болі у хребті. Тож навряд чи слід було розраховувати на сенсацію у цій зустрічі. Її й не сталося.

Трамп вже у стартовому фреймі перекреслив надії Хіггінса і Мерфі розділити бонус за найкращу серію: англієць набрав 144 очки за підхід. У другому обійшовся без великої серії, але й супернику не дозволив набрати жодного очка. Тому, мабуть, пожалів іранця, і у третьому записав на рахунок Хосейна 7 штрафних очок, тим самим дозволивши трохи побути біля столу, після чого зробив ще один сенчурі, а в четвертому – ще один!

4:0 перед перервою не залишали Вафаею жодних шансів. Тим більше що у п’ятій партії Трампу вдалося набрати 146 очок за підхід! Нагадаємо, такий результат зустрічається набагато рідше, аніж "максимум" (147 очок). Отаким незвичайним вийшов ювілейний, сотий чвертьфінал Джадда в рейтингових турнірах, на який він затратив лише 64 хвилини ігрового часу!

Додамо, що наразі в активі Трампа вже 84 "сотні" в поточному сезоні (він лідер за цим показником). І саме з цього сезону спонсори оголосили про бонус у розмірі 100 тисяч фунтів для гравця, який зробить 100 сенчурі. Рекорд же – 103 сотенних брейки за сезон – належить Нілу Робертсону з сезону-2013/14.

І для Марка Селбі (№4) чвертьфінал став сотим у кар’єрі. Тоді як для його суперника, Стюарта Бінгема (№28) – першим у поточному сезоні. Здавалося б, питання лише в тому, з яким рахунком переможе Селбі. Але все завершилося неочікувано і драматично. Причому поєдинок розвивався точнісінько за сценарієм зустрічі Хіггінс – Мерфі (принаймні, перших 7 партій). Гравець з нижчим рейтингом (Бінгем) вигравав фрейм за допомогою півсотенної серії, фаворит зрівнював рахунок – 2:2 перед перервою.

Після відпочинку гравець з вищим рейтингом (Селбі) взяв дві партії поспіль, а суперник скоротив відрив – 4:3. Але якщо в іншому чвертьфіналі Мерфі дотиснув Хіггінса, то в цьому поєдинку Стюарт виграв восьмий фрейм "на нуль" – 4:4. І все вирішувалося в дев’ятій партії. Марк повів у рахунку, однак припустився двох грубих помилок, чим тут же скористався Бінгем. Він зіграв матч-бол і не забив наступну кулю, і Селбі все одно вийшов до столу. Йому потрібно було 3 снукери, а потім – 4. Врешті Стюарт таки забив останню жовту кулю красивим ударом – 66:24 і 5:4 в матчі.

Що далі?

У суботу, 8 березня, на нас чекають півфінали.

Джадд Трамп (1) – Стюарт Бінгем (28)

Для Джадда це буде 67-й рейтинговий півфінал у кар’єрі, для Бінгема – перший у сезоні. Проте мотивація у Стюарта надзвичайна: у разі виходу у фінал він підніметься на 16-й рядок сезонного рейтингу і таким чином потрапить на наступний турнір серії Players Series.

Ніл Робертсон (6) – Шон Мерфі (10)

У поточному сезоні гравці зустрічалися двічі й обмінялися перемогами. Для Робертсона це буде 52-й рейтинговий півфінал, для Мерфі – 53-й. Однак титулів удвічі більше має саме австралієць – 24 проти 12.

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