СБУ затримала спортивного журналіста за підозрою в антиукраїнській діяльності

Служба безпеки України затримала 6 проросійських інтернет-агітаторів, які виправдовували збройну агресію Росії проти України. Одним із них виявився спортивний журналіст.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, СБУ виявила мережу російської пропаганди всередині країни, члени якої підтримували окупантів і поширювали дезінформацію.

Одним із затриманих є спортивний журналіст Кирило Стадниченко. За інформацією Служби безпеки, в телеграм-каналах 50-річний чоловік після початку повномасштабного вторгнення закликав Росію бомбардувати українські міста і захопити Київ.

Кирило Стадниченко працював у "Спортивній газеті", газеті "Економічні Вісті", в інформаційній агенції УНІАН, а також на сайтах "Телеграф" та "Чемпіон". Влітку 2024 року Стадниченко висвітлював Олімпійські ігри у Парижі з місця подій.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Від Чемпіона: Цей автор з вересня 2024 року писав матеріали на "Чемпіон", зокрема огляди різних видів спорту. Редакція припинила з ним співпрацю у травні 2025-го.