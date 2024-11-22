В Україні стало на один офіційний вид спорту більше
Пляжний теніс офіційно отримав офіційний статус виду спорту в Україні.
Про це повідомляє ФТУ.
Відповідне рішення про включення пляжного тенісу України до офіційних видів спорту було прийнято комісією з визнання видів спорту.
"Визнання пляжного тенісу, як виду спорту – це результат злагодженої роботи спортсменів, тренерів, організаторів та ентузіастів цього виду спорту. Вже сьогодні Україна має досягнення на міжнародному рівні: збірна команда тричі брала участь у Чемпіонатах Європи, а українські гравчині увійшли до топ-100 світового рейтингу.
Ми вдячні всім, хто зробив свій внесок у розвиток пляжного тенісу в Україні, і впевнені, що офіційне визнання дасть новий поштовх до масштабного розвитку цього виду спорту" — розповів керівник Департаменту пляжного тенісу Федерації тенісу України Дмитро Гирич.
Зазначимо, що пляжний теніс – це поєднання тенісу та пляжного волейболу в один спорт, який грається на піску. У грі приймають участь дві команди по два гравця в кожній.