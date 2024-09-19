Кубок Лейвера: чи повернеться Європа на переможний шлях?

У п'ятницю, 20 вересня, в Берліні стартує престижний Кубок Лейвера з тенісу – швидкоплинний турнір, у якому зустрічаються збірні Європи та решти світу, цього року пройде на "Убер Арені" в столиці Німеччини. А головними зірками команд стануть Карлос Алькарас (Іспанія) і Тейлор Фрітц (США).

Турнір заснований зовсім нещодавно, у 2017-му році, проте від самого початку набув статусності й авторитету у світовому тенісі. Загалом цьогорічний турнір стане сьомим.

Без першої ракетки та Надаля

Поточний рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів показує значну перевагу європейської школи над гравцями інших частин світу.

Достатньо сказати, що до першої шістки світового рейтингу входять тільки представники Європи – Янік Сіннер (Італія), Олександр Звєрєв (Німеччина), Карлос Алькарас (Іспанія), Новак Джокович (Сербія) і нейтральні Данило Медведєв та Андрій Рубльов. І лише сьому позицію посідає американець Тейлор Фрітц. За яким у чільній десятці розташувалися знову виключно європейці.

У підсумку, європейська команда цього року обійшлася без першої ракетки світу Сіннера і взагалі, з шістки лідерів заявила лише трьох – Звєрєва (2), Алькараса (3) і Медведєва (5).

Другу половину команди склали Каспер Рууд (Норвегія, 9), Грігор Димитров (Болгарія, 10) і Стефанос Циципас (Греція, 12). Слід відзначити наявність у європейській команді двох запасних гравців, що дозволено регламентом. Це Флавіо Коболлі (32) і Ян-Леннард Штруфф (Німеччина, 37).

До речі, цього року на турнір заявився Рафаель Надаль. 22-разовий чемпіон турнірів Grand Slam в середині серпня розповів, скільки ще планує грати:

"Я не поспішаю ухвалювати рішення щодо свого майбутнього. Я точно візьму участь у Кубку Лейвера, а потім подивимося", – сказав Надаль у коментарі для Marca.

Але буквально напередодні стало відомо, що гравець все ж пропустить турнір:

"Мені дуже прикро повідомити, що я не зможу виступати на Кубку Лейвера наступного тижня. Це командне змагання, і для того, щоб дійсно підтримати команду Європи, мені потрібно зробити те, що краще для них, і зараз є інші гравці, які можуть допомогти команді здобути перемогу.

У мене залишилося стільки чудових емоційних спогадів про гру на Кубку Лейвера, і я дуже чекав на зустріч зі своїми товаришами по команді та Бьорном в останній рік його капітанської роботи.

Я бажаю команді Європи успіхів і вболіватиму за неї здалеку", – сказав Надаль.

38-річний іспанець востаннє виходив на корт в 1/16 фіналу Олімпійських ігор, коли програв Новаку Джоковичу.

Водночас у збірної світу в заявці, крім Фрітца, присутні Френсіс Тіафо (США, 16), Бен Шелтон (США, 17), Алехандро Табіло (Чилі, 22), Франсіско Серундоло (Аргентина, 31) і Танасіc Коккінакіс (78).

Якщо оцінювати виключно за рейтингом – сили абсолютно не рівні. Перевага європейців цього року більш ніж очевидна. Проте матчева зустріч на те й матчева – вона дуже сильно відрізняється від індивідуального турніру. Самі тенісисти зазначають, що психологія гри в тих же Кубку Девіса або жіночому Кубку Федерації зовсім інша. І фаворит на папері дуже часто виявляється аутсайдером на корті.

По чотири матчі на день

Згідно з регламентом, Кубок Лейвера проводиться щорічно через два тижні після закінчення Відкритого чемпіонату США (US Open), місце проведення змінюється щороку.

Гравці отримують гарантовані виплати за участь залежно від рейтингу. Крім того, кожен учасник команди-переможниці отримує 250 000 доларів США призових.

Результати турніру не враховуються в розрахунку рейтингу ATP.

У змаганні беруть участь шість європейських тенісистів і шість тенісистів-представників решти світу.

Протягом трьох днів проводиться 12 матчів (9 одиночних і 3 парних), за перемогу в матчі першого дня команда отримує 1 очко, перемога в матчах другого дня оцінюється у 2 очки, у третій день кожна перемога приносить 3 очки.

Гравець повинен зіграти хоча б в одному одиночному матчі, і щонайменше чотири з шести учасників команди повинні взяти участь у парах.

Формат матчів – 3 сети, де вирішальна партія грається з тай-брейком до 10 очок.

За рахунку 12:12 переможця визначає додатковий парний матч із будь-якими учасниками.

Цікаво, але на цей турнір практично не запрошуються сильні гравці саме в парі, що його разюче відрізняє від тих же Кубка Девіса і Кубка Федерації. Організатори турніру і капітани команд роблять ставку саме на сильних одиночників, жертвуючи парними матчами. Утім, цей турнір від початку задуманий як шоу. А парні матчі є лише додатковим елементом цього шоу.

На перші три турніри капітанами команд були призначено Бйорна Борга (Швеція, Європа) та Джон Макінрой (США, збірна світу). Вони ж залишаються на чолі команд і донині – вже у сьомому турнірі.

Перервати серію збірної світу

Наразі збірна Європи лідирує в протистоянні з командою світу, вигравши перші чотири матчі. Але останні дві зустрічі завершилися перемогою збірної світу, і європейцям, напевно, захочеться перервати цю неприємну для себе серію.

Перший матч відбувся в Празі у 2017 році й завершився із загальним рахунком 15:9 на користь Європи.

У Чикаго 2018-го європейці виграли 13:8, а в Женеві 2019-го – 13:11. У всіх цих матчах ключовою рушійною силою європейців був Роджер Федерер. Однак після ковідної паузи (у 2020 турнір не проводився), у 2021-му в Бостоні європейці розгромили збірну світу вже без Роджера і його одвічного суперника Надаля, з яким у матчі Європа – Світ вони були по один бік барикад. Того року вже в команді були нові лідери - Медведєв, Звєрєв, Ціціпас.

А 2022-го в Лондоні збірна світу несподівано здивувала. Без гравців із топ-10 світового рейтингу вона зуміла обіграти команду Європи – 13:8. Врешті у 2023-му у Ванкувері провідні гравці проігнорували турнір і у відносно рівних складах американці розгромили європейців із загальним рахунком 13:2.

Чи вдасться взяти реванш? Дізнаємось скоро.

Заснований за участю Федерера

Турнір названо на честь легендарного австралійського тенісиста Рода Лейвера, якого багато хто визнає як одного з найвидатніших гравців в історії спорту.

Род Лейвер Laver Cup

Лейвер – 11-разовий переможець турнірів Гренд Слем в одиночному розряді, дворазовий володар ГС (1962 року як любитель і 1969 року як професіонал) і єдиний тенісист-чоловік, якому вдалося завоювати Grand Slam від початку "відкритої ери" (з 1968 року).

Довідка: Володар Grand Slam – тенісист (-ка), який виграв усі чотири турніри серії Grand Slam (Australian Open, Rolan Garros, Wimbledon, US Open) в один календарний рік.

У 1938-му році (до "відкритої єри") всі турніри виграв також Дональд Бадж.

І не дивно, що в організації турніру на честь легендарного чемпіона взяв участь сам Роджер Федерер. Колишній першій ракетці світу і 20-разовому переможцю турнірів Grand Slam так і не вдалося виграти всі чотири турніри за один сезон. Швейцарець був близьким до цього у 2004 і 2006 роках, коли не зміг підкорити лише Ролан Гаррос.