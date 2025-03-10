ФБР розшукує учасника Олімпійських ігор – його підозрюють у наркоторгівлі

Учасник зимових Олімпійських ігор Раян Веддінг потрапив до списку 10 найбільш розшукуваних утікачів ФБР за звинуваченням в управлінні транснаціональною мережею торгівлі наркотиками.

Про це пише BBC.

Веддінг розшукується за нібито транспортування сотень кілограмів кокаїну з Колумбії через Мексику та південну Каліфорнію до Канади та США, а також за організацію численних убивств і замаху на вбивство з метою сприяння цим наркозлочинам.

США пропонують винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту або засудження Веддінга.

Слідчі вважають, що він живе в Мексиці, але не виключають його перебування в США, Канаді, інших країнах Латинської Америки чи інших країнах світу

Веддінг брав участь у сноубордингу-гіганті за Канаду під час зимових Олімпійських ігор 2002 року в Солт-Лейк-Сіті. Він посів 24 місце.

У червні 2024 року Веддінгу та його спільнику Ендрю Кларку висунули звинувачення. Їх підозрювали в скоєнні вбивств та інших різноманітних злочинах, пов’язаних із наркотиками, а також у змові з метою зберігання, розповсюдження та експорту кокаїну.

Кларк був заарештований у жовтні минулого року мексиканською владою і був серед 29 втікачів, екстрадованих до США з Мексики минулого тижня.

В обвинувальному акті США стверджується, що Веддінг і Кларк керували вбивством двох членів сім’ї 20 листопада 2023 року в Онтаріо, Канада, у помсту за викрадену партію наркотиків, яка проходила через південну Каліфорнію. Ще один член сім'ї вижив під час стрілянини, але отримав серйозні тілесні ушкодження.

За даними ФБР, Весдінг і Кларк також замовили вбивство ще однієї жертви 18 травня 2024 року через борг за наркотики.