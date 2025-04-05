Гендерна нерівність в професійному спорті та фільмах для дорослих

Нещодавно ми на Чемпіоні опублікували текст про важливість гендерної рівності в спорті.

На думку її авторів, статистика впровадження гендерної рівності в спортивній індустрії – невтішна.

Американські ліги

Питання в тому, чи є взагалі сенс дискутувати про гендерну нерівність в професійному спорті. Адже, якщо гравці НБА отримують приблизно в 100 разів більше, ніж гравчині WNBA (Жіночої національної баскетбольної асоціації), то це радше означає лише те, що комерційна привабливість НБА в 100 разів вище, ніж її жіночого аналога. Тобто НБА генерує в 100 разів більше доходів, ніж WNBA.

Якщо говорити мовою маркетолога, то ці баскетбольні організації просто мають різні охоплення, що напряму відображається на доходах учасників індустрії. До чого тут гендерна нерівність?

Футбол у Європі

Можемо залишити осторонь заокеанські професійні баскетбольні ліги й поговорити про найпопулярніший вид спорту в Європі.

У чоловічому та жіночому футболі така ж історія – величезна різниця в доходах.

Якось на святкуванні Дня незалежності я майже випадково познайомився з гравчинею збірної України, яка паралельно виступає за професійний шотландський клуб. Коли торкнулися питання різниці в популярності чоловічого та жіночого футболу, її відповідь мене відверто розчарувала. На її думку, в цьому винні напівміфічні менеджери індустрії, які не можуть розкрутити жіночий професійний футбол до рівня чоловічого. На мою ж думку, тут мова лише про сталі багаторічні традиції, які змінити дуже важко або майже неможливо.

Восени я відвідав у Глазго матч жіночої Ліги чемпіонів, у якому Селтік приймав полтавську Ворсклу. На грі були присутні до 1000 глядачів. Після цього ми з друзями поїхали на Celtic Park, де чоловічий Селтік в 3 раунді Кубку шотландської ліги (третього за рангом національного турніру) грав з Фалкірком (команда виступає в Чемпіоншипі – другому за силою національному дивізіоні). На матчі було присутньо 42 960 глядачів, і ціна на квитки була на порядок вище, ніж на гру жіночої команди в Лізі чемпіонів. Геть не зрозуміло, що потрібно зробити маркетологам Селтіка, щоб ці 40 з гаком тисяч фанів, які прийшли на цілком прохідний матч чоловічої команди, почали відвідувати й ключові ігри жінок.

А що бокс?

Величезний розрив в гонорарах між жінками та чоловіками простежується і в професійному боксі.

Найбільш оплачуваними в історії жіночого професійного боксу були донька Мухаммеда Алі Лейла і німкеня Регіна Хальміх, яка в рингу двічі перемогла нашу Аліну Шатернікову.

Пікові гонорари Лейли складали до 800 тисяч доларів. Додамо, що Лейла Алі використовувала своє прізвище як додану вартість на усі 100 відсотків. У Регіни, яка змогла стати зіркою спорту на рівні Німеччини, пікові гонорари доходили до 800 тисяч євро. І це були справді дуже гарні гроші навіть для чоловічого професійного боксу. Хоча в більшості жіночих чемпіонських боїв учасниці заробляли гонорари в декілька тисяч доларів або євро.

У тенісі жінки успішно конкурують з чоловіками в гонорарах. Але у футболі, баскетболі, боксі та багатьох інших професійних видах спорту досягти паритету в найближчі роки жінкам буде нереально.

Цікаво, але в інших індустріях іноді діаметрально протилежні історії.

Кіно для дорослих замість бонуса

Наприклад, топактори в Голлівуді заробляють значно більше, ніж актриси. Причому розрив в гонорарах практично не змінюється останні 45 років. Проте якщо взяти фільми для дорослих – баланс виплат схиляється вже на користь жінок. Акторам-чоловікам це, напевно, не подобається. Не здивуюсь, якщо вони щиро ображаються на це. Як ображаються жінки в футболі, баскетболі чи боксі.

Чи варто говорити про гендерну нерівність в кіно для дорослих? Вважаю, що ні. Просто в цій індустрії ринок виявився більш прихильним для жінок.