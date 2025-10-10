"Дикі дрони", фортеця і "Баба Яга": змагання БПЛА в Кам’янці-Подільському

Оператор "Філ" із 8-го полку ССО: "Обмінялися досвідом, аби в перспективі ефективніше бити ворога!"

У серці старовинного Кам’янця-Подільського, поміж баштами фортеці зібралися ті, хто звикли спостерігати в небі не лише за красою горизонту, а й за роботою: пілоти і техніки, інженери й усі, хто поєднує в собі усі ці ролі – оператори безпілотних літальних апаратів.

"Дикі дрони", перші в Україні мілітарні змагання дронарів, перетворили знамениту історичну локацію на майданчик для фестивалю техніки й людської майстерності. За призові місця в керуванні Mavic, FPV та важким бомбером Vampire, "Бабою Ягою", боролися 20 військових команд з усієї країни, серед яких – представники Сил спеціальних операцій, Сил безпілотних систем, бійці прикордонних підрозділів та механізованих бригад.

"Ідея "Диких гонок" народилася з бажання дати хлопцям трохи переключитися, – розповідає один з організаторів заходу, головний сержант батальйону безпілотних систем "Black Raven" 93 ОМБР Денис Кардаш. – Спочатку це були просто змагання для військових і цивільних, щоб хлопці могли перевірити свої сили у здоровому суперництві з представниками інших бригад, а згодом вирішили додати до цього проєкту дрони. Перша гонка відбулася в Києві, на Венеціанському острові, де поєднали біг і дронові перегони, наступна – у Витачові, вже з окремими дисциплінами: біг і дрони проводилися самостійно. Так ми поступово розділили формат. Усе робилося для того, щоб об’єднати людей. Багато хто уявляє пілотів дронів якимось суперспецами, а насправді це звичайні люди – колишні шахтарі, водії, робітники. Тепер вони воюють і водночас показують, що можуть навчати інших. Цього разу в Кам’янці-Подільському ми провели вже третю гонку. Ідеологія залишилася та сама: об’єднання військових і цивільних, популяризація технічної культури, залучення молоді. Було багато дітей – підходили, розпитували виробників, цікавилися, як зробити власний дрон, які потрібні антени, де дістати деталі. Ми демонструємо, як працюють бойові пілоти, але в безпечному форматі. Усе, що вони роблять на змаганнях, – це ті ж самі навички, які застосовують на передовій, тільки без ризику для життя. Наприклад, FPV-перегони на швидкість або завдання на точність скиду з бомберів. Цього разу ми додали важкі Vampire – їх надають партнери. Є також окремі завдання для дронів Mavic: минулого разу вони виконували розвідку, тепер – скиди. FPV-пілоти змагалися у трьох категоріях: швидкісна гонка, перехоплення "кульки" (де один дрон тягне кульку, а інші намагаються її збити) та вправність у влучності".

Родзинкою змагань була смуга перешкод, яку створили безпосередньо у фортеці, використовуючи стародавні споруди та місцевий рельєф. За словами організаторів, якщо на попередніх змаганнях траси були розраховані більше на швидкість прольоту, то на цей раз її зробили орієнтованою на техніку виконання польотів. Адже на фронті екіпажі працюють по бліндажах, будівлях та інших укриттях, якими користується ворог.

"Усе це – не просто шоу, – зазначає Денис. – Це бойова робота, тільки у спрощеному, тренувальному форматі. Так ми готуємо екіпажі до реальних ситуацій: коли потрібно точно влучити, швидко зреагувати або наздогнати рухому ціль. І при цьому показуємо людям, що війна – це не лише фронт, а й спільнота, де народжується професіоналізм і взаємоповага".

Безперечно, форум у Кам’янці-Подільському мав соціальний вимір: для багатьох молодих людей це був перший контакт із бойовими безпілотними системами – у безпечному й контролюваному форматі. І, звісно, саме такі зустрічі допоможуть відбудовувати довіру між військом і суспільством і мотивуватимуть молодь долучатися до програм підготовки та служби, популяризують проєкт "Контракт 18–24: Дрони".

Участь у змаганнях на провідних ролях представників 6-го і 8-го полків Сил спеціальних операцій надала заходу особливого рівня професійності та показала, що операційні підходи в безпілотній справі охоплюють широкий спектр задач – від розвідки до ураження рухомих цілей.

"Команда нашого підрозділу приїхала із сподіваннями на успішні результати, але головним було не стільки отримати кубки, скільки набути практичні навички й зміцнити комунікації в команді, – каже пілот "Філ із 8-го полку імені князя Ізяслава Мстиславича. – Задумка була в тому, щоб зібрати бойові екіпажі, поспілкуватися, обмінятися досвідом, аби у перспективі ефективніше бити ворога. А ще мали мотивацію показати рівень ССО. І, гадаю, нам це вдалося".

"Ці старти особисто для мене стали справжнім викликом, – каже один із призерів змагань в категорії FPV 20-річний солдат 3-го загону 6-го окремого полку ССО "Рейнджер" із позивним "Кріг". – Звичайно, приємно було в якості бонуса отримати від організаторів для свого підрозділу комплекс БпАК Vampire, але найбільшим драйвом усе ж стала сама участь у таких престижних змаганнях. Про їх авторитет свідчить і неабиякий інтерес до події від медіа, в тому числі і закордонних. Чув, на стартах були присутні журналісти не лише вітчизняних ресурсів, а й з Німеччини, Литви, Іспанії. Безперечно, "Дикі гонки" є чудовою популяризацією БПЛА серед нашої молоді".

Цікавить проєкт "Контракт 18–24: Дрони" в Силах спеціальних операцій?

