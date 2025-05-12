Українки здобули три медалі на чемпіонаті Європи з шашок-100 у Бельгії

Збірна України здобула три медалі на чемпіонаті Європи з шашок-100 (блискавична гра) у Брюсселі, Бельгія.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

У змаганнях зі швидкої гри серед жінок срібною призеркою стала харків'янка Анастасія Глушко, а одеситка Вікторія Мотрічко виборола бронзу. Переможницею у рапіді стала Наталія Садовська з Польщі.

Ще одну бронзову медаль Мотрічко здобула у бліці. Тут перемогу здобула представниця Латвії Зоя Голубєва, а срібною призеркою стала Марта Банковська з Польші.

Нагадаємо, у квітні Вікторія Мотрічко виграла етап Кубку світу з шашок-100 у Нідерландах.