Герой дня: олімпійський кайтсерфер врятував жінку, яка тонула в морі

Не кожне тренування закінчується героїчним вчинком, але бразильський кайтсерфер Бруно Лобо довів, що навіть звичайний день може перетворитися на місію з порятунку життя.

Під час тренування на узбережжі Санлуїса на півночі Бразилії спортсмен помітив жінку, яка боролася за життя у хвилях.

31-річний Лобо вже збирався завершити тренування та повертатися до берега, коли його увагу привернула жінка, яка з останніх сил намагалася залишатися на поверхні води.

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Олімпієць миттєво зреагував, підплив до потерпілої, і та вхопилася за його спину. Потім разом вони дісталися до його кайтборду та вирушили до берега, де жінку передали рятувальникам.

Після інциденту Бруно поділився своєю історією в соцмережах, зазначивши, що цей день став для нього особливим.

Цікаво, що Бруно Лобо не тільки професійний кайтсерфер, а й лікар-ортопед. Його кар'єра у спорті вражає: він дворазовий переможець Панамериканських ігор та учасник Олімпійських ігор у Парижі, де минулого року посів сьоме місце в змаганнях із кайтсерфінгу.