Герой дня: олімпійський кайтсерфер врятував жінку, яка тонула в морі
Не кожне тренування закінчується героїчним вчинком, але бразильський кайтсерфер Бруно Лобо довів, що навіть звичайний день може перетворитися на місію з порятунку життя.
Під час тренування на узбережжі Санлуїса на півночі Бразилії спортсмен помітив жінку, яка боролася за життя у хвилях.
31-річний Лобо вже збирався завершити тренування та повертатися до берега, коли його увагу привернула жінка, яка з останніх сил намагалася залишатися на поверхні води.
Олімпієць миттєво зреагував, підплив до потерпілої, і та вхопилася за його спину. Потім разом вони дісталися до його кайтборду та вирушили до берега, де жінку передали рятувальникам.
Після інциденту Бруно поділився своєю історією в соцмережах, зазначивши, що цей день став для нього особливим.
Цікаво, що Бруно Лобо не тільки професійний кайтсерфер, а й лікар-ортопед. Його кар'єра у спорті вражає: він дворазовий переможець Панамериканських ігор та учасник Олімпійських ігор у Парижі, де минулого року посів сьоме місце в змаганнях із кайтсерфінгу.