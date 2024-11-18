Анікєєв завоював срібло на чемпіонаті світу з шашок-100 у Китаї

Українець Юрій Анікєєв завоював срібло на чемпіонаті світу з шашок-100 (блискавична гра) у китайському місті Лішуй.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Гросмейстер із Харкова у дев'яти турах набрав 13 очок. Такий результат показав і Александр Шварцман з Ізраїлю, випередивши українця за додатковими показниками.

Юрій Анікєєв, чинний чемпіон світу з шашок-100 у класичній грі, змагатиметься за звання чемпіона світу-2024. Матч відбудеться З 19 по 30 грудня у Вагенінгені (Нідерланди). У 12 партіях суперником українця буде нідерландець Ян Грунендейк.

Ще одна представниця України Вікторія Мотрічко буде захищати свій титул чемпіонки світу серед жінок.