The Rock може взяти участь у дебютному RAW на Netflix

Голлівудський актор Двейн Джонсон, який здобув популярність під псевдонімом The Rock у реслінгу, може повернутися на ринг для участі WWE Raw debut episode on Netflix.

Про це пише видання le10sport.com.

Подія запланована на 6 січня 2025 року. На початку січня цього року стріминговий сервіс Netflix придбав права на показ RAW на 10 років за 500 млн доларів.

Востаннє Джонсон бився у WWE на Wrestlemania40 на початку квітня. Він у парі з Романом Рейнсом здолав Коді Роудса та Сета Роллінса.

52-річний Двейн виступав у професійному реслінгу з 1996 до 2004 року. У 2011 він оголосив про повернення, але 2019 знову пішов зі сцени.

Нагадаємо, окрім акторства Джонсон відомий тим, що під час студентських років грав в американський футбол. У складі університету Флорида він виграв NCAA cезону-1991.