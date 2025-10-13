6-річна українська гімнастка побила світовий рекорд з підйомів-переворотів

6-річна українська гімнастка зі Львова Регіна Абрамова побила світовий рекорд з підйомів-переворотів, виконавши вправу 223 рази поспіль.

Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

Попередній світовий рекорд, що також належав українці Ніколь Князевій, становив 88 повторень.

Регіна майже втричі побила попереднє досягнення. Для 6-річної львів'янки цей рекорд став уже четвертим.

У п'ятирічному віці вона встановила 3 національні досягнення: "Найтриваліше утримання тіла дитиною у позиції прямий перевернутий вис на кільцях". Дівчинка протрималась на кільцях 5 хвилин 52 секунди.

Абрамова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно здійснила сходження на Говерлу, подолавши увесь маршрут без сторонньої допомоги за 2 години 29 хвилин. У 5 років виконала 55 разів підйом з переворотом на перекладині.