18-річний футболіст підозрюється у вбивстві Фаріон

18-річний футболіст В'ячеслав Зінченко підозрюється у вбивстві української мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Правоохоронці затримали спортсмена-юніора, який грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ. Зазначається, що за місяць до злочину Зінченко брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".

За словами Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові, а до злочину готувався два місяці. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець — лише виконавець.