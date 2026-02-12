У боротьбі "за чистоту" з вітряними млинами МОК відкрив Скриню Пандори

Міжнародний Олімпійський комітет таки дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича прямо перед першою спробою на Олімпійський іграх-2026, що тривають в Мілані-Кортіні.

За шолом, на якому були зображені загиблі від Росії українські спортсмени, дехто з них точно міг би бути зараз на найпрестижніших змаганнях

Читайте також : колонка Спортсмени не можуть жити відірвано від суспільства і не можуть представляти державу, якщо не розуміють цього

Прогнивша бюрократія, продажні чиновники таки показали всю свою цинічну сутність. Видимість боротьби за "чистоту" перемогла здоровий глузд і просту гуманність, пам'ять про тих, кого вбила Росія.

Чи перемогла?

Переможцем у боротьбі з МОК беззаперечно вийшов український спортсмен!

Справжні людські цінності завжди перемагають популізм і видимість. Гераскевич не зрадив своїм цінностям, не зрадив тим спортсменам, пам'ять яких він продовжує вшановувати, говорячи про них на увесь світ прямо з виру Олімпійських арен.

Чи є цінності в МОК, про які вони так голосно заявляють? Відповідь – очевидна!

"У житті є набагато важливіші речі за перемоги та медалі", – заявив спортсмен після дискваліфікації.

І це не банальні слова. 27-річний киянин показав, що боротися можна й треба.

Своїм вчинком МОК відкрив Скриню Пандори. Не почни вони боротися "проти шолому", історія б не набула такого розголосу. Це тиражували б лише вітчизняні медіа. Зараз же "кейс" Владислава Гераскевича на перших шпальтах усіх світових медіа. За цією історію слідкують не лише уболівальники, а й спортсмени.

Це прецедент! Далі буде?..

"Борітеся та поборете", – писав у своїй поемі "Кавзак" Тарас Шевченко.

Владислав Гераскевич – приклад боротьби для кожного з нас. Він прокричав на увесь світ, що боротьба триває… Сьогодні кожен з нас – Владислав Гераскевич. Принаймні хочеться у це вірити!

Можна заборонити шолом, але ніхто не заборонить пам'ять. Пам'ять про тих, кого вбила Росія!