Ліщинська: У 49 я більше студентка, ніж у 19

Відома українська легкоатлетка Ірина Ліщинська, срібна призерка ОІ-2008 з бігу на 1500 м, заявила, що зараз відчуває себе більшою студенткою, ніж у молоді роки.

Про це вона повідомила у себе на Facebook-сторінці, опублікувавши пост на честь свого 49-річчя.

"Знаєте, це такий дивний вік, коли ти практично пенсіонерка, але водночас і студентка. І сміюсь, бо у 49 я більше студентка, ніж у 19. З одного боку пишеш конспекти, а з іншого шукаєш окуляри, щоб ці конспекти прочитати. Слава Богу, що вибігаю з дому в кросівках, а не в капцях", – написала вона.

У соцмережах вона вказала, що вивчає психологію у Київському інституті сучасної психології.

Ліщинська за кар'єру також ставала віцечемпінкою світу з бігу на 1500 м у 2007 році. Ще у 1997 році ставала чемпіонкою Європи серед молоді на дистанції 800 м.