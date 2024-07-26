Це велика честь — Світоліна та Романчук готуються пронести прапор України на церемонії відкриття Ігор-2024

Українські спортсмени Еліна Світоліна та Михайло Романчук гордяться можливістю пронести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.

Тенісистка та плавець дали коментар Суспільне Спорт перед тим, як сісти у човен для участі в церемонії.

"Це велика гордість для нас, мати таку можливість нести прапор. Сподіваюся, це буде нагадувати всім про те, що відбувається в нас у країні. Це велика честь", — сказала Світоліна.

"Ми, як спортсмени, приїхали показувати та говорити про Україну, що відбувається в країні, що війна триває. І під час такої Олімпіади для мене велика честь та гордість нести прапор та бути прапороносцем", — поділився Романчук

Зазначимо, що яскравий захід відбувається на Jardins du Trocadero, на відкритому просторі на березі річки Сенна. У прямому ефірі церемонія доступна на телеканалі Суспільне.