Олімпіада зміцнює стосунки: закохані пари, які стали учасниками найпрестижнішого турніру в Парижі

Олімпійські ігри-2024 стартували 26 липня та триватимуть до 11 серпня. Кожен спортсмен виступає із особливою підтримкою: уболівальники, батьки, рідні, друзі, проте не менш важлива підтримка коханої людини. Відтак, чимало закоханих пар стали учасниками турніру.

Олімпійські ігри — це не лише про спорт, це про підтримку, чесність, відповідальність. Саме тут ти можеш бути або переможець або переможений. Так і в коханні, про яке в Парижі забути неможливо. Воно дарує особливий адреналін та азарт, тож на цих Олімпійських іграх вирує неабиякий дух любові.

Чемпіон вирішив розповісти про пари, які приїхали в Париж для участі у найпрестижнішому турнірі.

1. Бадмінтоністи Лю Юйчен і Хуанг Я Ціонг. Представляють Китай

Після того, як Хуанг виграла золоту медаль у змішаному парному змаганні з бадмінтону, Лю став на одне коліно та освідчився їй у коханні. Вона, звісно ж, відповіла омріяне "Так".

Лю також є олімпійським призером збірної Китаю з бадмінтону, вигравши срібло на Олімпіаді в Токіо у 2021 році.

"Сьогодні я олімпійський чемпіон і мені зробили пропозицію, тож я не очікував цього", — сказала Хуанг.

2. Аргентинські спортсмени Пабло Сімонет і Марія Кампой

Перед церемонією відкриття Сімонет, який грає за чоловічу збірну Аргентини з гандболу, зробив пропозицію Марії Кампой, яка грає за жіночу хокейну команду.

Пара разом з 2015 року, а раніше вони брали участь в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

3. Тенісисти Кейті Боултер і Алекс Де Мінаур

Вони дебютували на Олімпійських іграх цього року. Боултер, яка виступає за Великобританію, і австралієць Де Мінаур раніше разом грали у змішаному парному розряді на Вімблдоні у 2023 році.

Пара разом із 2020 року, у березні вони відсвяткували чотириріччя.

4. Фехтувальники Ольга Харлан та Самеле Луїджі

Закохані познайомилися ще у ранньому віці, адже часто зустрічалися на змаганнях. Проте офіційне знайомство припало на 2017 рік і з того моменту вони вже пройшли шлях двох циклів Олімпійських ігор — у Токіо та Парижі.

Українка завоювала бронзу в індивідуальних змаганнях на ОІ-2024 та золото у команді. Італієць здобув бронзу в індивідуальних змаганнях.

5. Тенісисти Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Українка та француз разом приблизно з 2019 року, одружилася у 2021 році.

У жовтні 2022 року вони вперше стали батьками, доньку назвали Скай. Ігри в Парижі стали для них першими після того, як вони отримали роль батьків.

6. Зірки легкої атлетики Тара Девіс-Вудхолл і Хантер Вудхолл

Пара вперше зустрілася у 2017 році на шкільних змаганнях, коли вони були підлітками. Після Ігор у Токіо представники Великобританії заручилися та одружилися у жовтні 2022 року.

Вудхолл — спринтер із подвійною ампутацією та триразовий призер Паралімпійських ігор. У Токіо також брала участь стрибунка в довжину Девіс-Вудхолл.

7. Фехтувальники збірної США Лі Кіфер і Герек Мейнхардт

Вони познайомилися незадовго до Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні та одружилися у 2019 році.

8. Австралійські баскетболістки Аннелі Малей і Марена Віттл

Одностатева пара грає в австралійській баскетбольній команді 3×3.

"Йдеться про те, щоб створити щось нормальне та мати видимість для ЛГБТКІА+ спільноти. Це, очевидно, стосується баскетболу, але як це круто, що ми можемо бути прикладом для молодших дівчат і хлопців, які бачать це представництво на олімпійській арені", — сказала малий в одному із інтерв’ю.

9. Росселла Фіамінго та Грегоріо Палтріньєрі

Італійська фехтувальниця та її наречений плавець виграли золоті олімпійські медалі в Парижі. Пара познайомилася на Олімпійських іграх у Токіо і зараз вони заручені.

11. Ноа Лайлз та Джунелл Бромфілд

Золотий призер з бігу на 100 метрів Лайлз, який представляє команду США, і спортсменка з Ямайки Бромфілд зустрічаються близько двох років. Вони зустрічаються з 2022 року.

У неділю, 4 серпня, Лайлз переміг на дистанції 100 метрів серед чоловіків у захоплюючій гонці.

12. Бразильські серфінгісти Жоао Чіанка та Луана Сілва

Чіанка та Сілва програли у чвертьфіналах чоловічого та жіночого серфінгу відповідно.

Мрія Чіанки про олімпійську медаль закінчилася у битві проти його колеги, бразильського серфінгіста Габріеля Медіни.

13. Словацькі легкоходці Домінік Черні та Хана Бурзалова

Черні зробив пропозицію коханій на фініші жіночої гонки на 35 км на чемпіонаті світу з легкої атлетики в серпні минулого року.

"Ми разом майже один олімпійський цикл, майже чотири роки, тож я вважаю, що це був правильний час", — сказав Черні.

14. Дзюдоїсти Габріелла Віллемс та Крістіан Парлаті

Бельгійка та італієць змагалися на цьогорічній Олімпіаді в один день.

"Після тривалого спільного кваліфікаційного періоду ми раді взяти участь в Олімпіаді в один день", — сказала Віллемс напередодні Ігор.

Вона виграла бронзову медаль, а Парлаті поступився американцю Джону Джейну.

15. Фехтувальники Манон Апіті-Брюне та Боладе Апіті

Французька фехтувальна пара одружилася у 2021 році. Апіті-Брюне виграла золото для країни-господарки в індивідуальному фехтуванні на шаблях серед жінок. У чоловічій командній шаблі Апіті здобув бронзу.

16. Легкоатлети Жасмін Мур і Джозеф Фанбулле

Вони познайомилися на ОІ у Токіо. Мур увійшла в історію на Іграх у Парижі, ставши першою жінкою зі США, яка кваліфікувалася як у потрійному стрибку, так і в стрибках у довжину на Олімпіаді.

Її хлопець Фанбулле народився в Міннесоті, але виступає за Ліберію. Він пройшов до півфіналу бігу на 200 метрів після перемоги у першому раунді.

"Наші фінали в той же вечір зі стрибків у довжину та бігу на 200 метрів. Тож я сказав: Господи, будь ласка, нехай того дня обидва отримають медалі! Сподіваюся, що наші сім’ї зможуть просто повеселитися, піти на вечерю".

Кохання зміцнює, об’єднує, дарує підтримку та незабутні моменти, хіба ж не це основні компоненти для спортсмена на Олімпійських іграх?

Соломія Романчук