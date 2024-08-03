Кривдниця Костюк побореться з Чжен у фіналі Олімпійських ігор-2024

Хорватська тенісистка Донна Векич (21) зустрінеться з китаянкою Цінь Вень Чжен (7) у межах фіналу одиночного жіночого розряду Олімпійських іграх 2024 в Парижі.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 3 серпня. Початок — о 16:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.

На шляху до фіналу Чжен сенсаційно перемогла першу ракетку світу Ігу Швьонтек. Для польської тенісистка ця поразка стала першою на кортах Ролан Гаррос за три роки. До цього вона тричі поспіль вигравала турнір серії "Grand Slam" у Франції.

Векич в 1/8 фіналу здолала другу ракетку світу Коко Ґофф у двох сетах, а потім у чвертьфіналі виявилася сильнішою за українку Марту Костюк. У третьому сеті українка відіграла два матчболи. Доля матчу вирішилась на тай-брейку вирішальної партії. Киянка повела в рахунку 4:0, однак довести матч до перемоги не спромоглася. 10:8 — на тай-брейку.

Олімпійські ігри-2024 — Париж, Франція

Одиночний розряд

Фінал, 3 серпня

Цінь Вень Чжен (Китай) — Донна Векич (Хорватія)

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, більше шансів на перемогу має китайська тенісистка. Фавбет дає на цей матч такі коефіцієнти:

Перемога Цінь Вень Чжен — 1,44;

Перемога Донни Векич — 2,96.