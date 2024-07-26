Світоліна: Була дуже рада, коли запропонували нести прапор на відкритті Олімпіади

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 Еліна Світоліна дала ексклюзивне інтерв'ю Чемпіону. Відома тенісистка, яка нестиме прапор України на відкритті Ігор-2024 у Парижі, поспілкувалася з нашим кореспондентом Олександром Гливинським.

— Як Вам запропонували нести прапор України на відкритті Олімпіади-2024? Як Ви це сприйняли?

— Так, мені зателефонував Вадим Маркович Гутцайт п'ять днів тому й запропонував нести прапор. Для мене це дуже крутий момент, тому що зараз дуже складна війна йде в Україні. Нести прапор для мене — дуже велика нагода. Тому я дуже рада, що мене та Михайла Романчука наділили такою нагодою нести прапор сьогодні ввечері.

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— Не було ніяких сумнівів, хвилювань?

— Ні, не хвилювалася. Була дуже рада. Це дає мені впевненість, що я роблю щось для українців, для українських дітей. Це для мене є відзнакою, що я не лише спортсмен, а ще й допомагаю говорити про Україну.

— Чи були Ви раніше на церемоніях відкриття?

— Ні, це вперше. У Ріо та в Токіо я грала вже наступного дня, тому не було такої можливості. А зараз буду нести прапор, тому це реально дуже круто.

— Це для Вас вже третя Олімпіада, ви маєте бронзову медаль з Токіо-2020. Тиску вже немає?

— Ні, тиск є. Кожна Олімпіада — нова історія, нова сторінка. Олімпіада для мене навіть важливіша за "Великий Шолом", тому намагалась підготуватись якомога краще. Хоча для тенісистів це неможливо, бо ще пару тижнів тому ми грали Вімблдон на траві, а зараз треба змінити покриття. Тому складні умови для підготовки цього року, але я намагаюсь дивитися на якісь моменти позитивні. Я потренувалася непогано теж на ґрунті тиждень — це вже чимало. Ну і треба розуміти, що всі атлети, всі тенісисти знаходяться в однакових умовах. Всі грали Вімблдон, а тепер всі грають на ґрунті на Олімпіаді. Тому будемо боротися і намагатися вигравати.

— Чи немає у Вас відчуття дежавю? Ви тут виступали на Ролан Гаррос цього року, а тепер знову ці ж корти...

— Звичайно, це дуже дивно зараз, бо буквально п'ять тижнів тому ти відіграв на Ролан Гаррос, а тепер знову тут. Але брендинг вже інший, є олімпійські кільця на банерах. Та й покриття трохи дивне, інше. Бо його готували не організатори Ролан Гаррос, а ATF. Тому трохи інша історія, але є як є, будемо грати й намагатися вигравати.

— Ви мешкаєте в олімпійському селищі?

— Ні, я за станом здоров'я цього разу мешкаю поруч з Ролан Гаррос.

— Можливо, Вам би не підійшли ліжка, бо в тенісистів дещо інші звичні умови проживання...

— Та ні, я і в Ріо, і в Токіо жила в селищі, не було жодних проблем. Просто займає час дорога з селища до Ролан Гаррос. Тому цього року я обрала бути поруч, у мене там десять хвилин пішки.

— А що у Вас зі здоров'ям? Заступилися чи що?

— Ні, в мене ще на початку року в Австралії був інцидент зі спиною. Через це мені потрібно робити вправи, я не можу довго сидіти в дорозі. Тому так вирішили.

— Як почуваєтесь зараз?

— Зараз все добре.

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