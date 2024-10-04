ФІФА запропонує внести футзал та пляжний футбол до програми Олімпійських ігор

Найближчі літні Олімпійські ігри відбудуться у 2028 році в Лос-Анджелесі

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запропонує Міжнародному олімпійському комітету (МОК) додати футзал та пляжний футбол до програми літніх Олімпійських ігор.

Про це йдеться у документі ФІФА під назвою "Стратегічні цілі для глобального футболу 2023-2027 років".

"З огляду на рівень участі у всьому світі, FIFA запропонує, щоб футзал і пляжний футбол розглядалися як окремі футбольні дисципліни на майбутніх Олімпійських іграх", – йдеться у документі, який був складений у грудні 2023 року.

Окрім цього, ФІФА запропонувала збільшити кількість жіночих футбольних збірних на Олімпіаді – з 12 до 16. З таким форматом виступають на Іграх чоловічі збірні.

Також повідомляється, що МОК уже впровадив новий формат клубного чемпіонату світу-2025 і Міжконтинентальний кубок замість старого формату клубного ЧС.

Остаточне рішення залишається за МОК, однак коли саме комітет розгляне запропоновані зміни від ФІФА – наразі невідомо.

Нагадаємо, що найближчі літні Олімпійські ігри відбудуться у 2028 році в Лос-Анджелесі, але футзал поки що не включений до програми. Наразі цей вид спорту представлений лише на літній юнацькій Олімпіаді 2026 року.

У неділю, 6 жовтня, збірна України з футзалу проведе матч за 3 місце на чемпіонаті світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Франції.