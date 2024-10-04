ФІФА запропонує внести футзал та пляжний футбол до програми Олімпійських ігор
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запропонує Міжнародному олімпійському комітету (МОК) додати футзал та пляжний футбол до програми літніх Олімпійських ігор.
Про це йдеться у документі ФІФА під назвою "Стратегічні цілі для глобального футболу 2023-2027 років".
"З огляду на рівень участі у всьому світі, FIFA запропонує, щоб футзал і пляжний футбол розглядалися як окремі футбольні дисципліни на майбутніх Олімпійських іграх", – йдеться у документі, який був складений у грудні 2023 року.
Окрім цього, ФІФА запропонувала збільшити кількість жіночих футбольних збірних на Олімпіаді – з 12 до 16. З таким форматом виступають на Іграх чоловічі збірні.
Також повідомляється, що МОК уже впровадив новий формат клубного чемпіонату світу-2025 і Міжконтинентальний кубок замість старого формату клубного ЧС.
Остаточне рішення залишається за МОК, однак коли саме комітет розгляне запропоновані зміни від ФІФА – наразі невідомо.
Нагадаємо, що найближчі літні Олімпійські ігри відбудуться у 2028 році в Лос-Анджелесі, але футзал поки що не включений до програми. Наразі цей вид спорту представлений лише на літній юнацькій Олімпіаді 2026 року.
У неділю, 6 жовтня, збірна України з футзалу проведе матч за 3 місце на чемпіонаті світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Франції.