У НХЛ відповіли, чи очікують допуск збірної РФ на Олімпійські ігри-2026
Заступник комісіонера Національної хокейної ліги (НХЛ) Білл Дейлі не очікує на участь збірної Росії на Олімпійських іграх-2026, оскільки Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив виступати спортсменам з країни-агресора на ОІ-2024 у Парижі.
Слова Дейлі цитує The Athletic.
"Під час Олімпійських ігор у Парижі МОК не дозволив російській збірній виступати. Я очікую, що те саме правило застосовуватиметься до зимових Олімпійських ігор у 2026 році", – зазначив віцекомісар НХЛ.
Дейлі допустив участь збірної Росії, якщо "відбудеться різка зміна світових подій".
"Багато хто припускає, що рішення вже фактично ухвалене, якщо тільки не відбудуться якісь радикальні зміни.
На Олімпіаді-2024 не дозволили брати участь російським командам, на відміну від деяких інших моделей, які застосовувалися раніше. Тому я очікую, що це правило залишиться чинним", – сказав Дейлі.
Офіційне рішення щодо допуску росіян до участі в Олімпійських іграх очікується не раніше лютого-березня 2025 року.
Наразі збірна РФ перебуває серед учасників Олімпіади-2026 як команда з топ-8 рейтингу IIHF.