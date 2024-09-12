У НХЛ відповіли, чи очікують допуск збірної РФ на Олімпійські ігри-2026

Заступник комісіонера Національної хокейної ліги (НХЛ) Білл Дейлі не очікує на участь збірної Росії на Олімпійських іграх-2026, оскільки Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив виступати спортсменам з країни-агресора на ОІ-2024 у Парижі.

Слова Дейлі цитує The Athletic.

"Під час Олімпійських ігор у Парижі МОК не дозволив російській збірній виступати. Я очікую, що те саме правило застосовуватиметься до зимових Олімпійських ігор у 2026 році",

Дейлі допустив участь збірної Росії, якщо "відбудеться різка зміна світових подій".

"Багато хто припускає, що рішення вже фактично ухвалене, якщо тільки не відбудуться якісь радикальні зміни.



На Олімпіаді-2024 не дозволили брати участь російським командам, на відміну від деяких інших моделей, які застосовувалися раніше. Тому я очікую, що це правило залишиться чинним", – сказав Дейлі.