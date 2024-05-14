UFC відсторонив Потєрю від боїв

Українця Ігоря Потєрю (20-6) відсторонили на три місяці від боїв в Абсолютному бійцівському чемпіонату (UFC) через заборонений удар в поєдинку проти Мішеля Перейри (31-11).

Про це розповів сам боєць у соцмережах.

"Прикро, але UFC усунула мене від боїв на три місяці через заборонений удар. Можливо, справедливість переможе і результат поєдинку буде анульовано", — сказав Потєря.

Раніше повідомлялося, що Потєря свій наступний бій проведе 22 червня проти Шарабутдина Магомедова (12-0), який представляє Росію.