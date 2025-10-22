Українка Гиря стала спортсменкою року за версією Міжнародної федерації ММА

Українська бійчиня змішаних єдиноборств Анна Гиря стала найкращою спортсменкою року серед аматорів за версією Міжнародної федерації ММА.

Про це повідомляє Федерація змішаних єдиноборств ММА України.

Гиря в лютому 2025-го стала чемпіонкою світу, що проходив у Тбілісі, в категорії до 47,6 кг. Також у лютому Анна стала золотою призеркою чемпіонату Європи.

Ще одну нагороду на щорічній премії IMMAF Athlete Award отримала Марія Клейн, яка перемогла в номінації "Спортсменка року серед молоді".

Вимушена переселенка з Оріхова напередодні стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 56,7 кг серед молоді.