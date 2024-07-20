UFC дискваліфікував російську бійчиню Алєксєєву

Російську бійчиню найпопулярнішого ММА промоушена UFC Ірину Алєксєєву дискваліфікували на рік за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

Проба сечі, взята 21 червня 2023, виявилася позитивною на тестостерон екзогенного походження. Алексєєва також пройшла тест Атлетичної комісії штату Невада (NAC) 14 жовтня 2023 року, у день її останнього бою в UFC, і він виявився негативним. Усі негативні проби були взяті в Алєксєєвої до того, як їй повідомили про позитивну пробу 21 червня 2023 року.

Ступінь вини росіянки було знижено через те, що USADA не повідомляла їй про позитивний тест протягом перших 4 місяців, що перешкоджало її здатності пригадати деталі та надати інформацію про позитивний тест. Крім того, Алексєєва та її команда повністю співпрацювали з розслідуванням.

Напередодні колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор анонсував про повернення на ринг.