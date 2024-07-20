Мак-Грегор анонсував своє повернення в октагон

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор проведе бій з Майклом Чендлером наприкінці року.

Цитує бійця MMA Fighting.

"Моє повернення заплановане на кінець року. Десь кінець цього року. Отже, я близький до повернення. У мене був інцидент і потрібно було перенести повернення. Я це приймаю і не скаржусь, рухаємось далі. Бій перенесено на кінець цього календарного року. Тому я в захваті від цього і дуже хочу повернутися", — сказав Мак-Грегор.

Нагадаємо, поєдинок був запланований на 30 червня в рамках UFC 303, але його скасували через травму Конора.

Мак-Грегор востаннє виходив в октагон у липні 2021 року, тоді він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є. Останній бій Чендлера також був проти Пор’є, у листопаді 2022 року Дастін переміг Майкла задушливим прийомом.