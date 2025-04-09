Крикля захистив титул чемпіона ONE Championship, нокаутувавши суперника в першому раунді

33-річний український кікбоксер Роман Крикля успішно захистив титул чемпіона ONE Championship з муай-тай у важкій вазі, у головній події турніру One Fight Night 30 яскраво розправившись із триразовим чемпіоном світу WBC у муай-тай британцем Ліндоном Ноу.

Бій завершився в першому раунді, під час якого Роман тричі відправляв суперника в нокдаун. Британець зумів піднятися, але дуже швидко український боєць потужним ударом правою рукою в голову відправив його в нокаут.

AND STILL 👑 Roman Kryklia destroys three-time WBC Heavyweight Muay Thai World Champion Lyndon Knowles! Who's next for the two-sport king?



Watch the full #ONEFightNight30 event replay:

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Для Романа ця перемога стала п'ятою достроковою поспіль. Українець не програє від 2018 року. У 2022-му році його визнали найкращим кікбоксером року за версією One Championship.

На професійному рингу Крикля виступає від 2011 року. У різні роки він ставав чемпіоном за версією Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а свій перший титул One Championship завоював у листопаді 2019 року, нокаутувавши марокканця Таріка Хабеза в другому раунді.