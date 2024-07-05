Поверненню Конора бути: UFC хоче все ж провести бій Мак-Грегор — Чендлер

Ultimate Fighting Championship все ж має намір провести бій колишнього чемпіона в напівлегкій та легкій вазі Конора Мак-Грегора, який довгий час був головною зіркою змішаних єдиноборств, проти відомого американця Майкла Чендлера.

Про це заявив журналіст Аріель Хельвані.

"План UFC все ще полягає в тому, щоб зрештою провести бій Конора Мак-Грегора проти Майкла Чендлера. Утім, наразі обговорюються терміни", – сказав Хельвані.

Поєдинок Конора Мак-Грегора з 38-річним Майклом Чендлером мав відбутися 30 червня на UFC 303, однак був раптово був скасований через травму 35-річного ірландця.

Конор провів останній бій у липні 2021 року, тоді він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є. Останній бій Чендлера також був проти Пор’є, у листопаді 2022 року Дастін переміг Майкла задушливим прийомом.