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Чемпіон UFC анонсував свій бій на стадіоні Реала

Руслан Травкін — 13 вересня, 10:39
Чемпіон UFC анонсував свій бій на стадіоні Реала
Ілія Топурія
Instagram iliatopuria

Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія (15-0, 5КО)заявив, що наступного року один із боїв проведе на стадіоні мадридського Реала "Сантьяго Бернабеу".

Його слова цитує іспанське видання Antena3.com.

"Бій на "Бернабеу"? Буде 2025 року, це факт. Ми вже кілька разів спілкувалися з UFC, вони шукають нагоди для проведення цього турніру.

Я уявляю, як виграю на Бернабеу. Так влаштований всесвіт: проси, вір і отримуй. Я повірив, і Бог привів мене сюди. Цей бій — питання часу", — сказав іспанський спортсмен із грузинським корінням.

Свій наступний бій Топурія проведе в жовтні цього року проти Макса Голловея (26-7, 12 КО)

UFC Сантьяго Бернабеу Ілія Топурія

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