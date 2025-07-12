Одну із головних зірок Реала підозрюють у стосунках із моделлю-трангендером

Вінгера Реала Вінісіус Жуніор проводить час у Нью-Йорку з Ізабеллою Ладерою, популярною трансгендерною інфлюенсеркою з Венесуели.

Пара була помічена разом у центрі мегаполіса, їхня прогулянка одразу привернула увагу публіки та спричинила хвилю обговорень у соцмережах.

Нагадаємо, Ладера є доволі відомою особистістю у латиноамериканських медіа, активно веде Instagram та бере участь у публічних заходах.

Хоча сам футболіст ситуацію не коментує, у мережі вже розгорілась нова хвиля чуток – від здивування до підтримки, і, звісно, критики. Сам гравець поки ніяк не коментував цю ситуацію.

Читайте також : Фото Зірку Барселони сфотографували на відпочинку із моделлю OnlyFans, яка на 12 років старша за нього

Нагадаємо, не так давно 22-річна модель з Албанії поділилася скрінами приватних повідомлень від одразу трьох відомих футболістів, серед яких був Вінісіус.

Дівчина показала на весь світ, як до неї залицявся футболіст, продемонструвавши скріни з переписки.