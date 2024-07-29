Українці вибороли шість медалей на Кубку Європи

Українські дзюдоїсти здобули шість медалей на Кубку Європи серед кадетів у Берліні (Німеччина).

Про це повідомила Федерація дзюдо України.

Золоті нагороди на рахунку Іларія Цуркана (до 63 кг) та Ігоря Цуркана (до 81 кг). Срібло виборов Гагік Мартіросян (до 66 кг), а бронзу здобули Анна Казакова (до 78 кг), Магомед Хакімов (до 81 кг) та Олексій Болдирєв (до 90 кг).

За підсумками турніру українська команда посіла четверте загальнокомандне місце.

Напередодні українська дзюдоїстка Дар'я Білодід через дискваліфікацію програла дворазовій чемпіонці світу на Олімпіаді-2024.