Збірна України з парахокею зіграє на турнірі в Лондоні

Збірну України з парахокею запросили до Лондона на товариський турнір GB Invitational Exhibition Tournament 2026.

В рамках турніру українські парахокеїсти з 21 до 23 серпня проведуть 4 матчі проти збірної Великої Британії.

Розклад матчів:

П'ятниця, 21 серпня, 14:00 – матч №1

Субота, 22 серпня, 10:20 – матч №2

Субота, 22 серпня, 17:00 – матч №3

Неділя, 23 серпня, 14:00 – матч №4

Склад збірної України:

Воротарі: Роман Гуменюк, Тарас Грищук

Захисники: Олександр Жавненко, Віктор Дейнека, Костянтин Власов, Юрій Ясковець

Нападники: Віктор Дикий, Євген Шваб, Олександр Рахманний, Олександр Чаус, Віктор Драчук, Максим Терновой

Головний тренер – Сергій Швець

У лютому поточного року збірна України здобула дві виїзні перемоги над Фінляндією – 5:2 і 3:2.