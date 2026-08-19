Збірна України з парахокею зіграє на турнірі в Лондоні
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Збірну України з парахокею запросили до Лондона на товариський турнір GB Invitational Exhibition Tournament 2026.
В рамках турніру українські парахокеїсти з 21 до 23 серпня проведуть 4 матчі проти збірної Великої Британії.
Розклад матчів:
- П'ятниця, 21 серпня, 14:00 – матч №1
- Субота, 22 серпня, 10:20 – матч №2
- Субота, 22 серпня, 17:00 – матч №3
- Неділя, 23 серпня, 14:00 – матч №4
Склад збірної України:
Воротарі: Роман Гуменюк, Тарас Грищук
Захисники: Олександр Жавненко, Віктор Дейнека, Костянтин Власов, Юрій Ясковець
Нападники: Віктор Дикий, Євген Шваб, Олександр Рахманний, Олександр Чаус, Віктор Драчук, Максим Терновой
Головний тренер – Сергій Швець
У лютому поточного року збірна України здобула дві виїзні перемоги над Фінляндією – 5:2 і 3:2.