Експерти назвали найдорожчі франшизи НХЛ

Експерти назвали приблизну ціну кожної франшизи Національної хокейної ліги.

Рейтинг склало видання Sportico.com.

Джерело вважає, що найдорожчим клубом є Торонто Мейпл Ліфс. Команду оцінюють у 3,66 млрд доларів, що на 38% більше, ніж рік тому.

Також більше 3 млрд коштує Нью Йорк Рейнджерс – 3,25 млрд. Це на 33% краще в порівнянні з 2023 роком.

До п'ятірки найкращих увійшли Монреаль Канадієнс (2,93 млрд), Бостон Брюїнз (2,67 млрд) та Лос-Анджелес Кінгз (2,5 млрд).

Найдешевшою командою НХЛ є Коламбус Блю Джекетс. Цей клуб оцінюється в 1,06 млрд.