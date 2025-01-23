Вінніпег в овертаймі дотис Колорадо, Торонто поступився Коламбусу в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 22 на 23 січня відбулися чотири матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Лідер Західної конференції Вінніпег в овертаймі здобув перемогу над Колорадо, а Лос-Анджелес мінімально обіграв Флориду.

Водночас один з лідерів Східної конференції Торонто зазнав розгромної поразки від Коламбуса. Також Нью-Джерсі впевнено розібрався з Бостоном у межах ігрового дня.

НХЛ – регулярний сезон

23 січня

Нью-Джерсі – Бостон 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

Торонто – Коламбус 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Колорадо – Вінніпег ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Лос-Анджелес – Флорида 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Напередодні Університетська збірна України обіграла команду США у матчі за третє місце Зимової Універсіади-2025. Для України це друга бронза в історії, перша була у 2021-му, а у 1999 національна команда завоювала золото.