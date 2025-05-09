Едмонтон в овертаймі здолав Вегас, Вашингтон переграв Кароліну в чвертьфіналі Кубку Стенлі

У ніч з 8 на 9 травня відбулися два матчі в межах 1/4 фіналу плейоф Національної хокейної ліги.

У першому поєдинку ігрового дня Вашингтон здобув перемогу над Кароліною та зрівняв рахунок у серії.

Пізніше Едмонтон здолав Вегас в овертаймах. Ойлерз здобули вже другу перемогу в протистоянні, наступна гра серії відбудеться 11 травня в Едмонтоні.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі

9 травня, 1/4 фіналу, 2 матч

Вашингтон – Кароліна 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Рахунок у серії 1:1

Вегас – Едмонтон 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)

Рахунок у серії 0:2

Сітка Кубку Стенлі-2025