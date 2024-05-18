Німеччина познущалася з Казахстану, Данія перемогла Велику Британію: результати ЧС з хокею

У п’ятницю, 18 травня, відбулися 4 матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

Зокрема, Німеччина розгромно перемогла Казахстан. Австрія пропустила 4 сухі шайби від Чехії.

Чемпіонат світу з хокею

17 травня

Група A

Велика Британія – Данія 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Чехія – Австрія 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Група B

Німеччина – Казахстан 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)

Польща – Чехія (0:0, 0:2, 1:2)

Після 5 зіграних матчів Чехія лідирує у групі А, маючи у своєму активі 12 очок, що на 1 більше, ніж у Канади та Швейцарії.

У групі B першою йде Швеція (12), за нею розташувалися США (10) та Німеччина (9).

Турнірна таблиця