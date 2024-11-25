Крижинка – Сокіл: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

У понеділок, 25 листопада, відбудеться матч чемпіонату України, в якому Крижинка прийматиме чинного чемпіона Сокіл.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 18:00 за київським часом.

Крижинка наразі є аутсайдером чемпіонату. Київський клуб досі не здобув жодного очка в чемпіонаті України, провівши п'ять поєдинків.

Сокіл може поборотися за найвищі місця, наразі в іншої київської команди 13 очок після 6 турів.

Лідером чемпіонату є одеський Шторм, в якого 17 балів за 7 поєдинків.